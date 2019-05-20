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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 17:14 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 25'i tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 17. duruşması sona erdi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatlarının talepleri alındı. Müştekiler vekilleri şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Tutuklu sanıklar tahliye talebinde bulundu. Hakkında adli kontrol tedbiri bulunan sanıklar ise, bu tedbirlerin kaldırılmasını ve adli emanette bulunan incelemesi bitmiş materyallerin iadesini istedi.

Tüm sanıkların taleplerinin alınması tamamlanırken, duruşma sanık avukatlarının taleplerinin alınması için yarına erteledi.

Mahkeme heyetinin, taleplerin ardından yarın ara kararlarını açıklayacağı bildirildi.

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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

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