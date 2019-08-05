HABER

Hava Harp Okulundaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2019 18:33 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulunda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanları alındı.

Olay tarihinde Hava Harp Okulu Komutanlığı Dekanlık Yönetim Bilimleri Bölüm Başkanı, Hava Mühendis Albay olan tutuklu sanık Ali Başaran, mütalaada üst aramasında sarı zarf içerisinde TRT’de okunan darbe metnini çıktığının iddia edildiğini, ancak böyle bir metinden haberi olmadığını savundu. Bahse konu metnin duruşma salonunda gösterilmesini isteyen sanık Başaran, "Benim üzerimden böyle bir şey çıkmadı. Varsa getirin salonda gösterin. Ben yoku ispat etmeye çalışıyorum. O metnin nasıl bir şey olduğunu dahi bilmiyorum." dedi.

Kimseden görevlendirme kağıdı almadığını belirten sanık Başaran, "Fethi Sayan adlı kişi duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlanarak tanık sıfatıyla ifade vermiştir. Bu esnada muhtemelen önceki ifadelerini içeren elindeki kağıtlardan da faydalanmıştır. Üstelik kameradan beni teşhis etmiştir. Ben kendisini tanımıyorum. 15 Temmuz gecesi arkadaşımdan gelen telefon üzerine dekanlığa gittim. Tatbikat kapsamında Harp Akademileri Komutanlığı’na gitmem istendi. Ben de dahil 5 kişi benim şahsi aracıma binerek yola çıktık. Yol kapatıldığından Kazlıçeşme’de kaldık. Olayların seyrinden ve durumdan şüphelendiğim için okula geri dönmek istedim. Kimseye emir vermedim, kimseden kanunsuz emir almadım. Silahlı terör örgütü üyesi değilim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanıklardan, eski mühendis yüzbaşı Mustafa Akbaş ise darbe girişiminde hiçbir eylemi olmadığını öne sürerek, FETÖ dahil herhangi bir terör örgütüyle iltisakının bulunmadığını iddia etti. Olay gecesi, dekanın emri gereği Harp Akademileri Komutanlığına gideceklerini öğrendiğini aktaran sanık Akbaş, "Ali Başaran’ın aracıyla yola çıktık. Kazlıçeşme’de kaldık. Ben ve beraber olduğum 4 kişi en başından beri aynı şeyi anlatıyoruz. Bir yargılanma süreci yaşanmamış gibi iddianameden kopyala yapıştır mütalaa hazırlanmış." şeklinde konuştu.

Olay tarihinde Hava Harp Okulunda öğretim üyesi olarak görev yapan eski mühendis binbaşı Numan Ünaldı da, başka bir birliğe gitme emri verildiği için sanık Ali Başaran’ın aracına bindiğini söyledi. Kazlıçeşme civarında polis tarafından durdurulduklarında ters bir durum olduğunu anladıklarını dile getiren sanık Ünaldı, "Darbe girişiminde bulunmadım. Darbecilere destek olmak için herhangi bir şey yapmadım. Darbe girişimi öncesi herhangi bir toplantıya katılmadım." dedi.

Tutuklu sanıklardan eski kurmay binbaşı Mustafa Serbest, mütalaaya karşı beyanda bulunarak, darbe girişiminde herhangi bir görevlendirme yapmadığını, görev almadığını, kimseye silah doğrultmadığını savunarak tahliyesini ve beraatini istedi.

FETÖ’cülerin hiçbir kıstasına uymadığını öne süren Serbest, ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandığı iddialarına ilişkin, "Benim FETÖ ile hiçbir şekilde irtibat ve haberleşmem yoktur. Böyle bir kumpasa alet edileceğim hiç aklıma gelmedi. Ardışık aramalar birbiriyle uyumlu değil. Görüşme içerikleri ortaya konulmalıdır." dedi.

Duruşmada mütalaaya karşı beyanları sorulan bazı sanıklar, önceki celselere ait SEGBİS çözümlerinin bazılarının kendilerine ulaşmadığını, bu şekilde savunmalarının eksik kalacağını söyleyerek ek süre talep etti. Bazı sanıklar ise avukatlarının duruşmaya gelmediğini beyan ederek, daha sonra savunma yapmak istediklerini söyledi.

Duruşmaya yarın sanıklar ve taraf avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam edilecek.

PARTNERAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktıAleyna'dan cesur seçim! Bakan bir daha baktı
Dünya gençliği Kızılay kampında buluştuDünya gençliği Kızılay kampında buluştu
Adıyaman öldürülen Hüseyin için yürüdüAdıyaman öldürülen Hüseyin için yürüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Bursa'da orman yangını! AFAD herkesten destek istedi

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

Komşu ailelerin 'çöp' kavgası: 3 yaralı, 8 gözaltı

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

ABD heyeti ile görüşme sona erdi!

Son dakika: Tuzla Piyade Okulu'nun atış alanında yangın

Tuzla Piyade Okulu'nda yangın!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

CHP'den erken seçim açıklaması

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Şile'de denize giren 17 yaşındaki genç kayboldu

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

Tek başına hırsızlık çetesini çökertti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.