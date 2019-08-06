Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Eski Hava Harp Okulu Kurmay Başkanı Barbaros Akça ile aynı araçta Hava Harp Okulu’ndan ayrıldıklarını ve Zeytinburnu’nda durdurulduklarını anlatan sanık Demirci, "Tamam aynı araçtayız ama baktığımız zaman 'suç, cebir ve şiddet' diyebileceğimiz bir şey yok. Yolda silahın emniyeti en başından beri kapalıydı. Havaya dahi ateş etmemiz yok." dedi. Herhangi bir insana şiddet uygulamadığını ve suçsuz olduğunu savunan sanık Demirci, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sanıklardan eski Kurmay Binbaşı Osman Seven de mütalaada yer alan iddiaların mesnetsiz olduğunu öne sürerek, "Ne benim ne de herhangi bir aile bireyimin gerek FETÖ gerekse başka bir terör örgütüyle irtibatı olmamıştır. Yargılama sonucunda masumiyetimin ortaya çıkacağına inanıyor, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

- "İnternetten öğrenene kadar darbeden haberdar değildim"

Olay tarihinde Kurmay Albay olan tutuklu sanık Zafer Mercan ise hakkındaki iddiaların temelinde "terör saldırısı bahanesiyle çağırma planını devreye sokmak" olduğunu iddia ederek, "çağırma planı"nın tatbikat, denetleme, saldırı gibi durumlarda devreye girdiğini ve en üst rütbeden en alta kadar tüm personelin birliğe çağrıldığını kaydetti.

Darbe girişimini bastırmaya çalışanları engellemeye yönelik tedbirler aldığı iddialarını reddeden sanık Mercan, "O gece internet kaynaklarından öğrenene kadar, darbeden haberdar değildim. Sözde sıkıyönetim Hava Harp Okulu'na hiç gelmemiştir ve bana hiç tebliğ edilmemiştir. Darbeden haberdar olur olmaz karşı duruşa geçtim. O menfur gece benim bulunduğum bölgede kimseye bir zarar gelmemiştir. O gece darbeye karşı durmak için nizamiyeye giriş çıkışları kapattırdım. Hakkımdaki tanık beyanları çelişkilidir. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.