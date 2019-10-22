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Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 10:23 | Son Güncelleme

24'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam ediliyor

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Hava Harp Okulu'nda görevli subayların da aralarında bulunduğu 24'ü tutuklu 43 sanığın yargılandığı davanın 27. duruşması başladı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, 13'ü tutuklu 30 sanık ile avukatları katıldı.

Duruşma, tutuklu sanıklar ve avukatlarının esasa ilişkin mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla sürüyor.

- Mütalaadan

Esas hakkındaki mütalaada, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da saat 06.30 sıralarında tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in talimatları doğrultusunda Hava Harp Okulu öğrencilerine çok yormamak koşulu ile spor yaptırıldığı, 17.30'da icra edilecek akşam sporunun Ergezen tarafından iptal edildiği anlatılıyor.

Ergezen'in saat 18.00'de emrindeki rütbelilere mesaide kalması talimatını verdiği aktarılan mütalaada, darbe girişimi akşamında bazı subay ve öğrencilerin Yalova'da tam teçhizatlı şekilde otobüslere bindirilerek İstanbul'a takviye kuvvet olarak gönderildiği kaydediliyor.

- "Kameraları arsaya gömmüşler"

Mütalaada, darbe girişiminin bastırılmasının ardından ana darbe davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Tümgeneral Fethi Alpay'ın talimatıyla Astsubaylar Burhan Torlak ve Yavuz Baguç tarafından karargah binası ve dışındaki kameraların sökülüp okul dışındaki boş bir alana gömüldüğü belirtiliyor.

Sanık Hüseyin Ergezen'in toplanan delil ve tanık beyanları doğrultusunda, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak göründüğü aktarılan mütalaada, Ergezen'in, darbe girişimi hazırlıklarına yönelik eylem ve faaliyetleriyle İstanbul ve Yalova'da düzenlenen koordinasyon toplantılarına katıldığı vurgulanıyor.

Hüseyin Ergezen'in 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ''örgütün mahrem imamlarından'' Kemal Batmaz ile 2013 yılında FETÖ'nün TSK içerisinde haberleşme amacıyla kullandığı ankesörlü telefonla iletişim kurduğunun tespit edildiği anlatılan mütalaada, Ergezen'in, örgütün ''TSK imamı'' olan, Akıncı Üssü davasının firari sanığı Adil Öksüz'ün evinde yapılan aramada ele geçirilen kitapta parmak izine rastlandığı ve Öksüz'ün telefonuyla pek çok kez iletişime geçtiği ifade ediliyor.

- İstenen cezalar

Mütalaada, eski Kurmay Albay Hüseyin Ergezen’in "Anayasa'yı ihlal", "silahlı terör örgütü üyeliği", "kamu hizmetlerinden yararlanma hakkının engellenmesi" ve "ulaşım araçlarının kaçırılması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 22 yıl 10 aydan 56 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

Eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık, eski Hava Mühendis Albay Süleyman Demirci, eski Kurmay Albay Zafer Mercan, eski Mühendis Albay Yılmaz Altuntaş'ın da aralarında bulunduğu 40 sanığın "Anayasa'yı ihlal" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, sanıklar Yusuf Günana ve Emir İrfan Kara'nın savunmalarının alınmamış olması sebebiyle dosyalarının ayrılmasına karar verilmesi isteniyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü Hava Harp Okulu İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Silivri Ceza İnfaz Kurumları

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