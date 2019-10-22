Hava Harp Okulu'ndaki darbe faaliyetlerine ilişkin dava

Örgütün hiyerarşik yapısı kapsamında hareket etmediklerini aktaran sanıklar, suç teşkil edecek bir eylemde bulunmadıklarını, kimseye ateş etmediklerini aktardı. Sanıklar, hayatları boyunca tüm cemaatlerden uzak durduklarını, iddianamedeki ve mütalaadaki suçlamaların asılsız olduğunu, darbeci olmadıklarını savundu.

Söz alan bir kısım tutuklu sanıklar, darbeden haberdar olmadıklarını, terör faaliyetleri kapsamında hareket ettiklerini, darbe girişiminden önce ülkede çok sayıda terör saldırısının olduğunu, bu sebeple terör saldırısı düşüncesine kapıldıklarını ifade etti.

Mütalaaya karşı beyanda bulunan sanıklar, FETÖ ile bağlantılarının olmadığını, hiçbir örgüte veya gruba bağlı olmadıklarını, emir komuta zinciri kapsamında hareket ettiklerini söyledi.

Ergezen'in saat 18.00'de emrindeki rütbelilere mesaide kalması talimatını verdiği aktarılan mütalaada, darbe girişimi akşamında bazı subay ve öğrencilerin Yalova'da tam teçhizatlı şekilde otobüslere bindirilerek İstanbul'a takviye kuvvet olarak gönderildiği kaydediliyor.

Esas hakkındaki mütalaada, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz 2016'da saat 06.30 sıralarında tutuklu sanık eski Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen'in talimatları doğrultusunda Hava Harp Okulu öğrencilerine çok yormamak koşulu ile spor yaptırıldığı, 17.30'da icra edilecek akşam sporunun Ergezen tarafından iptal edildiği anlatılıyor.

Olay öncesinde ve sonrasında darbeye ilişkin bir hareketlerinin olmadığını, toplantılarda yer almadıklarını belirten sanıklar, kimseye direnmediklerini, darbeyle bir irtibatlarının bulunmadıklarını, cebir ve şiddet içeren eylemlerinin de olmadığını söyledi.

- "Kameraları arsaya gömmüşler"

Mütalaada, darbe girişiminin bastırılmasının ardından ana darbe davasında 88 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Tümgeneral Fethi Alpay'ın talimatıyla Astsubaylar Burhan Torlak ve Yavuz Baguç tarafından karargah binası ve dışındaki kameraların sökülüp okul dışındaki boş bir alana gömüldüğü belirtiliyor.

Sanık Hüseyin Ergezen'in toplanan delil ve tanık beyanları doğrultusunda, darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sözde atama listesine göre ''İstanbul TRT Müdürü'' olarak atandığı aktarılan mütalaada, Ergezen'in, darbe girişimi hazırlıklarına yönelik eylem ve faaliyetleriyle İstanbul ve Yalova'da düzenlenen koordinasyon toplantılarına katıldığı vurgulanıyor.

Hüseyin Ergezen'in 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yakalanan ''örgütün mahrem imamlarından'' Kemal Batmaz ile 2013 yılında FETÖ'nün TSK içerisinde haberleşme amacıyla kullandığı ankesörlü telefonla iletişim kurduğunun tespit edildiği anlatılan mütalaada, Ergezen'in, örgütün ''TSK İmamı'' olan ve Akıncı Üssü davasının firari sanığı Adil Öksüz'ün evinde yapılan aramada ele geçirilen kitapta parmak izine rastlandığı ve Öksüz'ün telefonuyla pek çok kez iletişime geçtiği ifade ediliyor.