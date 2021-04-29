HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Hava karardıktan sonra ortaya çıkıyorlar! Eğirdir'de sinek istilası

Hava karardıktan sonra ortaya çıkıyorlar! Eğirdir'de sinek istilası

29.04.2021 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde son günlerde özellikle hava karardıktan sonra ortaya çıkan sinekler, hayatı olumsuz etkiliyor. Kent sakinleri, sineklerin her yeri sardığını belirtip, önlem alınmasını istedi.

Hava karardıktan sonra ortaya çıkıyorlar! Eğirdir'de sinek istilası

Mart ayından bu yana yapılan larva mücadelesine rağmen yaşanan sinek popülasyonu kent halkını rahatsız ederken çevre sakinleri, ilaçlamanın da yetersiz olduğunu öne sürdü. Büyük ölçüde diğer böceklerle karıştırılarak sivrisinek gibi genel isimlerle adlandırılan göl sineklerinin binlercesi geceleri ışığa doğru gidiyorlar. Bu nedenle havaların ısındığı bugünlerde balkonlarda oturulamazken, camları açmak bile imkansız hale geliyor.

AW308021_01

Belediyenin ilaçlama konusunda geç kaldığını ya da yetersiz ilaçlama yapıldığını söyleyen vatandaşlar bir an önce problemin çözülmesini bekliyor.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Dikkat! İBB'den toplu taşımaya yeni düzenlemeDikkat! İBB'den toplu taşımaya yeni düzenleme
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Isparta

En Çok Okunan Haberler

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Büyük ihanet: Dudak dudağa yakalandılar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Bir il için müjde

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Pfizer/Biontech aşısıyla ilgili yeni açıklama!

Bakanlık açıkladı! 30 Nisan'da tam kapanmada muaflar

Bakanlık açıkladı! 30 Nisan'da tam kapanmada muaflar

Tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar

Tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar

Celal Şengör'e gelen soru olay oldu

Celal Şengör'e gelen soru olay oldu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.