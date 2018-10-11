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Hava kararınca mahsur kaldılar, yardıma Sahil Güvenlik yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 10:21 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alandan geçerek ulaştıkları koyda doğa yürüyüşü yapan 20 kadın, havanın kararması üzerine dönüş yolunda tekrar ormana girmekten korkunca bulundukları yerde mahsur kaldı.

Hava kararınca mahsur kaldılar, yardıma Sahil Güvenlik yetişti

Sedat ÜNAL- CAVİT AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, ormanlık alandan geçerek ulaştıkları koyda doğa yürüyüşü yapan 20 kadın, havanın kararması üzerine dönüş yolunda tekrar ormana girmekten korkunca bulundukları yerde mahsur kaldı. Yürüyüş grubunu, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı.
Yanıklar Mahallesi'ndeki Günlüklü Koyu'ndan dün öğle saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan Likya Kadınları Yürüyüş Grubu üyesi 20 kadın, ormanlık alandan geçerek Göcek İnlice Koyu'na ulaştı. Dönüşte patika yolun bozuk ve engebeli olması, havanın da kararması nedeniyle ormana girmekten korkan kadınlar, Göcek Mahallesi Tehneli Mevkisi'nde sahil kıyısında, saat 18.15'te, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine, Göcek Sahil Güvenlik 27 Bot Komutanlığı ekipleri koya yönlendirildi. Sahil Güvenlik Botu, deniz kıyısında bekleyen kadınları aldı. Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilen 18'i Türk, 1'i Japon ve 1'i Avustralyalı 20 kadın, burada bekleyen servisle Fethiye ilçe merkezine götürüldü. Likya Kadınları lideri Müge Erkartal, "Yaklaşık 12 kilometrelik bir parkurda yürüyüşe çıktık. Patikanın bir kısmında yürüyüş sırasında çok zorlandık ve yorulduk. Devam edemeyeceğimizi düşündük. İnlice'ye yakın bir yerde kaldık. Hava kararınca ormana girmemek için deniz kenarına çıktık ve Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedik. Hiçbirimizde sorun yok. Hepimiz sağlıklıyız. Sahil Güvenlik ekiplerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

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Hava kararınca mahsur kaldılar, yardıma Sahil Güvenlik yetiştiHava kararınca mahsur kaldılar, yardıma Sahil Güvenlik yetiştiHava kararınca mahsur kaldılar, yardıma Sahil Güvenlik yetişti

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