Hava kirliliği akciğer kanserlerini artırdı

4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan ERÜ Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Özkan, tüm dünyada hava kirliliğine bağlı olarak akciğer kanseri görülme sıklığının arttığını söyledi.

4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özkan, kanseri insan vücudundaki birçok dokuda kontrolsüz bir şekilde hücrelerin çoğalmaya başlaması, bunun sonucunda da kitlelerin oluşması, bu kitle ya da kanser dokusundaki hücrelerin koparak dolaşım yoluyla lenf kanalları, damarlar, kan dolaşımı veya komşuluk yoluyla başka organlara zarar vermesi şeklinde tanımladı.

Genetik nedenler kanser oluşumunda en önemli faktör

Hücrelerin kontrolsüz biçimde çoğalarak kanserin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri, çevresel faktörler, genetik yatkınlıklar ve mikrobiyolojik ajanlar olarak sıralayan Prof. Dr. Özkan, son yıllarda genetik faktörlerin diğer nedenlerin önüne geçtiğini ifade etti. Özkan, “Genetik nedenler herkesin bildiği doğuştan gelen genetik problemlerimiz olduğu gibi, yaşamımızda genlere zarar verebilecek, bunlarda değişiklik yapabilecek, mutasyonları ortaya çıkarabilecek dış etkenleri de ifade eder. Bu mutasyonları etkileyen faktörler ise beslenmeden hava kirliliğine, sigara, bazı virüsler gibi çevresel faktörlerdir” dedi.