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Hava kirliliği akciğer kanserlerini artırdı

SAĞLIK HABERLERİ  | 04.02.2019 12:49 | Son Güncelleme

4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan ERÜ Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.

Hava kirliliği akciğer kanserlerini artırdı

4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan ERÜ Medikal Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Metin Özkan, tüm dünyada hava kirliliğine bağlı olarak akciğer kanseri görülme sıklığının arttığını söyledi.
4 Şubat Dünya Kanser Günü ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Özkan, kanseri insan vücudundaki birçok dokuda kontrolsüz bir şekilde hücrelerin çoğalmaya başlaması, bunun sonucunda da kitlelerin oluşması, bu kitle ya da kanser dokusundaki hücrelerin koparak dolaşım yoluyla lenf kanalları, damarlar, kan dolaşımı veya komşuluk yoluyla başka organlara zarar vermesi şeklinde tanımladı.

Genetik nedenler kanser oluşumunda en önemli faktör
Hücrelerin kontrolsüz biçimde çoğalarak kanserin ortaya çıkmasına neden olan faktörleri, çevresel faktörler, genetik yatkınlıklar ve mikrobiyolojik ajanlar olarak sıralayan Prof. Dr. Özkan, son yıllarda genetik faktörlerin diğer nedenlerin önüne geçtiğini ifade etti. Özkan, “Genetik nedenler herkesin bildiği doğuştan gelen genetik problemlerimiz olduğu gibi, yaşamımızda genlere zarar verebilecek, bunlarda değişiklik yapabilecek, mutasyonları ortaya çıkarabilecek dış etkenleri de ifade eder. Bu mutasyonları etkileyen faktörler ise beslenmeden hava kirliliğine, sigara, bazı virüsler gibi çevresel faktörlerdir” dedi.

Akciğer kanserlerinin sigara içmeyenlerde görülme sıklığı da arttı
Genlerde mutasyonuna neden olan hava kirliliğinin, en ölümcül kanser çeşidi olan akciğer kanserlerinin tüm dünyadaki görülme sıklığını artırdığına dikkat çeken Prof. Dr. Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Akciğer kanserleri cinsiyetten bağımsız olarak en fazla ölüme neden olan kanser türü olarak görülmekte. Sigara içmeyen özellikle kadınlarda daha fazla akciğer kanseri görülmeye başlandı. Bu dünyada da bizim ülkemizde de bu şekilde seyrediyor. Bu yaz yapılan Akciğer Kanserleri Kongresinde bunda etkili olan faktörün hava kirliliği olduğuna dair ciddi uyarılar yapıldı. Sigara içmeden akciğer kanseri olan yüzde 25’lik bir grup var. bu grupta önceliği kadınların oluşturduğu ve bunun da oluşmasında, şehir hayatındaki hava kirliliğinin çok önemli bir rol aldığı vurgulandı.”

Akciğer kanserlerinden sonra safra yolu, pankreas ve safra kesesi kanserleri
Prof. Dr. Özkan, akciğer kanserlerinden sonra en fazla öldüren kanser türünün safra yolu, pankreas ve safra kesesi kanserleri olduğunu kaydetti. Özkan, bu kanser türlerindeki artışın nedenini de, endüstriyel ve yapay gıdaların yaygınlaşmasıyla tüm dünyada değişen beslenme düzenine bağladı.

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