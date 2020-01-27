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Hava kirliliği çocuklarda astıma yol açıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.01.2020 13:38 | Son Güncelleme

Amerika’da George Washington Üniversitesi Milken Halk Sağlığı Enstitüsünde yapılan bir araştırma, azot dioksit kaynaklı hava kirliliğinin çocuklarda astım hastalığına yol açtığını ortaya koydu.

Hava kirliliği çocuklarda astıma yol açıyor

Amerika’da George Washington Üniversitesi Milken Halk Sağlığı Enstitüsünde yapılan bir araştırma, azot dioksit kaynaklı hava kirliliğinin çocuklarda astım hastalığına yol açtığını ortaya koydu. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, dünya çapında 4 milyon çocuğu etkileyen hastalığın yüzde 64’ünün kentsel alanlarda görüldüğünü söyledi.
Amerika’daki Milken Halk Sağlığı Enstitüsünde 2010-2015 yıllarında yapılan kapsamlı araştırmayı değerlendiren Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, hava kirliliğine partikül madde denilen parçacıkların neden olduğu ifade edildi. Işık, "Bu maddelerin çapları 2,5 mikrometreden daha küçük olduğunda ve biz bu havayı soluduğumuzda, bu maddeler akciğer, kalp ve damar yapılarında hasara neden oluyor. Öte yandan, hava kirliliği maruziyetine bağlı olarak KOAH alevlenmeleri, astım atakları ile akciğer enfeksiyonları daha sık görülüyor. Bu yüzden özellikle nüfus yoğunluğu yüksek kentlerde hava kirliliği sorununa acil olarak bir çözüm bulunması gerekiyor" dedi.
Amerika’da George Washington Üniversitesi Milken Halk Sağlığı Enstitüsünde yapılan bir araştırmanın trafik kaynaklı hava kirliliğinin
çocuklarda astım hastalığına yol açtığını ortaya koyduğunu hatırlatan Dr. Işık, "Astım nefes almayı zorlaştıran ve akciğerin solunum yollarının mikrobik olmayan iltihaplanması sonucu ortaya çıkan kronik bir hastalıktır. Yapılan bilimsel çalışmada dünya genelinde yaklaşık 235 milyon astım hastası olduğu belirtiliyor. Çalışma yapılan dünya genelindeki 125 şehir arasında azot dioksite bağlı gelişen pediatrik astım insidansının yüzde 6’sı Nijerya, yüzde 48’i ise Çin’deki hastalardan oluşuyor" diye konuştu.
Hava kirliliğini önleyecek sistemlerin bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini belirten Dr. Işık, elektrikli otobüslerin ve elektrikli araçların kullanımının artmasıyla hava kirliliği kalitesinin de artacağını söyledi. Türkiye’de bazı illerde özellikle kışın hava kirliliğinde sınır değerlerin aşıldığını ifade eden Dr. Işık; İstanbul, Ankara, İzmir, Manisa (Soma) , Tekirdağ ve Eskişehir illerinin hava kirliliği açısından riskli bölgeler arasında yer aldığını söyledi.

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