Hava kirliliği 'hamile kadınların bebeklerini de etkiliyor'

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan bir araştırmada, ilk kez havadaki zehirli parçacıkların, hamile kadınların akciğerlerinden plasentaya geçtiğine dair kanıtlara ulaşıldı.

Zehirli havanın ceninlere zarar verdiği biliniyordu. Ancak bunun nasıl olduğu bilinmiyordu.

Yeni araştırmada, araştırmaya katılan tüm hamile kadınların bebeklerinin plasentalarında kirli parçacıklar bulundu. Bilim insanları bu parçacıkların ceninlere de geçmiş olmasının çok olası olduğunu söylüyor.

Queen Mary Üniversitesi'nden Dr. Lisa Miyashita, "Annenin soluduğu kirli havanın cenini etkilediğine dair önemli işaretler var ve bu çok kaygı verici" dedi.

'İşlek caddeleri kullanmayın'

Dr. Miyashita, hamile kadınların hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmasını ve işlek caddeleri kullanmamasını tavsiye etti.

Daha önce yapılan bir dizi araştırma, hava kirliliğinin premature ve düşük kilolu doğum riskini artırdığını ortaya koymuştu. Bu araştırmalar, bu bebeklerin hayatları boyunca sağlık sorunlarına maruz kalabileceğine işaret ediyordu.

Aralık'ta 500 bin doğumla ilgili verilerinin incelenmesiyle yapılan bir araştırmada bu bağlantı doğrulanmış, dünya genelinde hava kirliliğinin yoğun olduğu kentlerde yaşayan milyonlarca kadının risk altında olduğu belirtilerek 'küresel bir kamu sağlığı felaketi' uyarısı yapılmıştı.