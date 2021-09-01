Hava kirliliği Hindistan'da yaşam süresini '9 yıl kısaltabilir'

ABD'de yapılan bir araştırma, Hindistan'da hava kirliliği nedeniyle yaşam süresinin 9 yıl azabileceğini ortaya koydu.

Chicago Üniversitesi'nin araştırma raporunda, ülkenin kuzeyinde "dünyada hava kirliliğinin en aşırı seviyeye ulaştığı" yerlerde yaşayan 480 milyon insanın tehdit altında olduğu belirtildi.

Rapora göre şiddetli hava kirliliği zamanla başka bölgelere de yayılıyor.

Temiz hava politikalarının güçlendirilmesi sonucu ise insanların ömrü 5 yıl uzayabilir.

Her yıl 1 milyon insan hayatını kaybediyor

Hindistan, hava kirliliğinin en fazla olduğu ülkelerin başında geliyor. Ülkede her yıl bir milyona yakın insan kirli hava nedeniyle yaşamını kaybediyor.

Chicago Üniversitesi Enerji Politikaları Enstitüsü'nün (EPIC) raporu, Hindistan'ın kuzeyinde yaşayan nüfusun "dünyada hava kirliliği olan başka ülkelere oranla 10 kat daha fazla" kirliliğe maruz kaldığını ortaya koydu.

Hava Kalitesi Yaşam Endeksi adlı araştırmada yer alan yeni verilere göre, on yıllar içinde hava kirliliği ülkenin kuzeyinden Maharaştra ve Madya Pradeş gibi batı ve orta eyaletlere doğru yayıldı. Bu iki eyalette yaşam süresi 2000'li yılların başına oranla 2.5-3 yıl azalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) önerdiği eşik değeri 10 μg/m³, yani metreküp başına 10 mikrogram.

En kirli hava Asya'da

Raporda, başkent Yeni Delhi'de hava kirliliği seviyesinin bu orana indirilmesi sonucu, yaşam süresine yaklaşık 10 yıl eklenebileceği belirtildi.

2019'da kentte yapılan ölçümlere göre bu rakam ortalama 70.3 µg/m³ olarak kayda geçti ve dünyada en kirli havaya sahip başkent oldu.

Rapora göre, havası en kirli ülkeler ise Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan.

Dünya sıralamalarında hep havası en kirli beş ülke arasında yer alan bu ülkelerdeki nüfusun toplamı da dünya nüfusunun dörtte birine yakın.

Hindistan hükümeti 2019'da başlattığı Ulusal Temiz Hava Programı gibi projelerle hava kirliliği ile mücadele etmeye çalışıyor.

Bu politika değişikliklerinin önemine vurgu yapan EPIC raporunda, "Konulan hedeflere ulaşılmasının Hindistan halkının yaşam beklentisi seviyesine büyük bir etkisi olacaktır" ifadeleri yer aldı.

Raporda, hava kirliliği ile mücadelede etkin politikalar yürüten Çin'in 2013'ten bu yana hava kirliliğinin bir ölçütü olan partikül üretimini yüzde 29 azalttığına dikkat çekildi.