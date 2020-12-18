Hava kirliliği ilk kez ölüm sebebi olarak kayıtlara geçti

İngiltere'de 2013 yılında geçirdiği astım kriziyle hayatını kaybeden küçük kız tarihe geçti.

Londra'nın en yoğun yollarından birinin yakınında yaşayan Ella Adoo-Kissi-Debrah'ın geçirdiği şiddetli astım krizinin ardından öldü.

Küçük Ella'nın ailesi çocuklarının ölümünden hava kirliliğini sorumlu tuttu ve kayıtların düzeltilmesi için yasal yollara başvurdu.

Aile uzun yıllar süren mücadeleyi kazandı ve hava kirliliği İngiltere'de ilk kez resmi kayıtlara ölüm sebebi olarak yazıldı.

OTUZDAN FAZLA KEZ KRİZ GEÇİRDİ

Üç yıl boyunca tekrarlayan ve otuzdan fazla kez kriz geçirerek hastaneye yatırılan 9 yaşındaki İngiliz kız için İngiliz mahkemeleri hava kirliliğinden hayatını kaybedip kaybetmediğine dair soruşturma başlatmıştı. Küçük Ella'nın 27 kere hastaneye yatırıldığı ortaya çıkmıştı.

9 yaşındaki Ella, ölmeden önce solunum problemleri nedeniyle engelli olarak sınıflandırılmıştı.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın işlek caddelerinden South Circular'a otuz metre mesafede yaşayan kız için 2014 yılında yapılan ilk çalışma sonrası, ölüm sebebi şiddetli astımın neden olduğu akut solunum yetmezliği olarak belirtilmişti.

GEÇTİĞİMİZ YIL SOLUNUM YETMEZLİĞİ KARARI İPTAL EDİLDİ

2018 yılına dair yayınlanan raporda ölüm sebebinde hava kirliliğine dair yeni kanıtlar bulunurken 2019 yılında şiddetli astımın neden olduğu akut solunum yetmezliği kararı iptal edilmişti.

