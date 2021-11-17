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Hava kirliliği: İstanbul'dan Uludağ'ı neden göremiyoruz?

17.11.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi döneminde Uludağ, İstanbul'dan gözüküyordu. Fakat yasaklar bittiğinden beri bu pek mümkün değil. Bunun nedeni hava kirliliği.

Hava kirliliği: İstanbul'dan Uludağ'ı neden göremiyoruz?

https://www.youtube.com/watch?v=V0b-j9HFeek

Pandemi döneminde Uludağ, İstanbul'dan gözüküyordu. Fakat yasaklar bittiğinden beri bu pek mümkün değil. Bunun nedeni hava kirliliği. Türkiye'de her yıl trafikte ölenlerin 6 katı kadar insanın hava kirliliğinden hayatını kaybediyor. 2018 için bu sayı yaklaşık 45 bin. Türkiye'nin 4. büyük şehri Bursa, son 10 yıldır havası en kirli şehirler arasında yer alıyor. Bursalılar, 2019'da yaklaşık 250 gün boyunca kirli hava soludu.Sanayi, konut, trafik…Aslında Bursa'nın havası, Türkiye'deki birçok ile benzer sebeplerden ötürü kirli.

BBC

Temiz Hava Hakkı Platformu koordinatörü Buket Atlı, Uludağ Üniversitesi'nden halk sağlığı uzmanı Prof. Dr. Kayıhan Pala, DoğaDer gönüllüsü Murat Demir, çevre eylemcileri Pınar Vatansever, Elif Yıldız, Tuğra Tongur, Nilüfer Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü'nden Azize Çakıcı ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta konuyu BBC Türkçe'ye değerlendirdi.

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