Hava kirliliği kısırlığa neden oluyor

Kısırlık dünya çapında milyonlarca çifti etkilemesine rağmen, hava kirliliğinin etkisi üzerine nispeten az araştırma yapıldı. Kirli havanın erken doğum ve düşük doğum ağırlığı dahil olmak üzere hamilelikteki riskleri artırdığı zaten biliniyordu, ancak sperm ve yumurta üretimine etkileri daha önce ortaya konulmamıştı.

"SİGARA İÇMEK KADAR KÖTÜ"

Pekin Üniversitesi Hastanesi’nden Dr. Qin Li, anne- babaların hava kirliliği konusunda endişelenmeleri gerektiğini belirterek, "Çok sayıda çalışma, hava kirliliğinin birçok olumsuz gebelik olayı ile ilişkili olduğunu gösterdi. Yüksek nitrojen dioksit seviyeleri, düşük yapma riskini artırmada sigara içmek kadar kötüdür ve plasentaların fetal tarafında kirlilik partikülleri bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

Li ve meslektaşları, “İncelenen çiftlerin yaklaşık yüzde 30'unun açıklanamayan kısırlığa sahip olduğunu" belirterek bu durumun orta ve yüksek hava kirliliğinden maruz kalmanın bir sonucu olabileceğini söyledi.

Environment International dergisinde yayınlanan araştırma, 18 bin 571 çiftle yapılan görüşmelerden ve anketlerden elde edilen verilere dayanıyor. Çin'de kadınların hamile kalmadan önce yetkililere kayıt yaptırmaları gerekiyor ve bu da araştırmacıların gebe kalmayı amaçlayan tüm kadınlardan bilgi talep etmelerine olanak sağlıyor.