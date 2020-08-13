Hava kirliliği küresel yaşam süresini en az iki yıl kısaltıyor

Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) raporunda hava kirliliğinin beklenen yaşam süresini küresel olarak en az 2 yıl, Bangladeş, Hindistan, Nepal ve Pakistan’da ise beş yıl kısalttığı açıklandı.

Bununla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre, dış hava kirliliği nedeniyle her yıl 4,2 milyon insanın öldüğü tahmin ediliyor, bu da onu insan sağlığı için sigara, AIDS ve tüberkülozdan daha büyük bir tehdit haline getiriyor.

KÜRESEL YAŞAM BEKLENTİSİ SON 20 YILDA 2 SENE AZALDI

ABD’de yer alan Chicago Üniversitesi Enerji Politikaları Enstitüsü tarafından yayımlanan Hava Kalitesi Yaşam Endeksi (AQLI) raporunda hava kirliliğinin son 20 yılda küresel olarak yaşam beklentisini en az iki yıl düşürdüğü belirtildi.

Hava kirliliği oranı, trafik, şantiyeler, yanan fosil yakıtlar ve diğer kaynaklar tarafından oluşturulan havadaki katı ve sıvı partiküllerin bir karışımı analiz edilerek belirleniyor.

GELİŞMİŞ ÜLKEDE HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞMESİ, GELİŞMEMİŞ OLANDA KİRLENMESİ ANLAMINA GELİYOR

Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü müdürü ekonomist Michael Greenstone'a göre sorun, ilgili hükümetler tarafından kaydedilen ilerlemenin diğer ülkelerdeki hava kirliliğinin kötüleşmesi ile dengelenmesinden kaynaklanıyor.