Hava kirliliği ölümcül akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırıyor

Hava kirliliğinin ölümcül akciğer hastalıklarına yakalanma riskini artırdığı bildirildi.

Dailymail sitesinin haberine göre,Leicester Üniversitesi İngiltere Çevre Sağlığı ve Sürdürülebilirliği Merkezi'nde Profesör Anna Hansell yönetiminde yapılan çalışma, hava kirliliğinin insan hayatına verdiği zararları ortaya koydu.

Çalışmaya göre, egzoz dumanı ve sanayi kaynaklı kirleticilere maruz kalmak, KOAH ve benzeri akciğer hastalıklarına yakalanma riskini ciddi derecede artırıyor.

Bilim adamları, hava kirliliğine maruz kalan kişilerin akciğerlerinin normalden 2 sene daha yaşlı göründüğüne işaret etti.

- Gelir düzeyi hastalığa yakalanma riskini etkiliyor

Gelir düzeyinin hastalık riskini nasıl etkilediğinin de incelendiği çalışmada, düşük gelir düzeyine sahip kişilerin, yüksek gelir grubundaki kişilerle aynı seviyede hava kirliliğine maruz kalsa bile akciğer hastalıklarına yakalanma ihtimallerinin daha yüksek olduğu gözlendi.

Bu durumun çocukluk döneminde, sağlık hizmetlerine erişimdeki farklılıklar ve yetersiz beslenme gibi etkenlere bağlı olduğunu belirten Hansell, "Endişe verici bir şekilde, hava kirliliğinin düşük gelir düzeyindeki insanları daha çok etkilediği sonucuna vardık." diye konuştu.

Hansell, hava kirliliğinin akciğer sağlığına etkisi konusunda daha önce çok az çalışma yapılmış olmasının kendilerini şaşırttığını sözlerine ekledi.

