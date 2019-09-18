Hava kirliliği plasentaya kadar inerek 'doğmamış bebekleri de etkiliyor'

Belçika'da hamlie kadınlarla yapılan bir araştırmada plasentalarda (döleşi) hava kirliliği partikülleri bulundu.

Araştırma anne karnındaki bebeklerin de doğrudan trafik ve fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan kirliliğe maruz kaldıklarına işaret ediyor.

Uzmanlar, hamilelerin işlek caddelerden uzak durmasını tavsiye ediyor.

Belçika Hasselt Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, sigara kullanmayan 25 kadının plasentaları incelendi.

Anne ve fetüsün dolaşım sistemlerini birbirinden ayıran bir organ olan plasenta, dokuların oluşması için gerekli olan besinleri ve oksijeni bebeğe taşıyor, ayırdığı atık maddeleri annenin vücuduna gönderiyor.

Her milimetreküpte binlerce küçük partikül bulundu

Araştırma, annenin soluduğu havadaki partiküllerin plasenta bariyerine sızabildiğini gösteren ilk çalışma olması açısından önem taşıyor.

İncelenen tüm plasentaların cenin tarafında, her bir milimetreküpte binlerce partikül bulundu.

Kirli havaya maruz kalmanın düşük, prematüre doğum ve bebeklerin zayıf doğmasına yol açabildiği biliniyor. Araştırma bunların sadece kirliliğin annelerde yol açtığı inflamatuar yanıttan değil, bizzat parçacıklardan kaynaklanabileceğine işaret ediyor.