"Hava kirliliği trafik kazalarından daha çok öldürüyor"

Prof. Dr. Bilal Boztosun, kirli havanın trafik kazasından daha çok can aldığına dikkati çekerek, "2018’de ülkemizde hava kirliliğine bağlı en fazla ölüm İstanbul, Bursa, Ankara’da görüldü. Ülkemizde hava kirliliğinin neden olduğu hastalıklar sebebiyle 2017’deki ölüm sayısı, trafik kazalarında kaybettiğimiz kişi sayısından 7 kat daha fazla" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kritik seviyeyi geçen hava kirliliğinin kalp damar hastalıklarına neden olduğunu ifade etti. Boztosun, yaptığı açıklama, hava kirliliği ile insan sağlığı arasındaki ciddi ilişkiyi vurguladı. Hava kirliliğinin özellikle havadaki katı parçacıklar ve kükürt dioksit miktarı ile ilişkisine dikkati çeken Boztosun "Hava kirliliği kritik seviyeyi geçtiğinde özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar gibi hassas kişilerde solunum yolları, kalp damar sistemi başta olmak üzere birçok organ bu zararlı etkilere maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.

Orman yangınları felci tetikliyor

Boztosun, son yıllarda Amerikan Kalp Cemiyeti’nin hava kirliliğinin kalp damar hastalıklarına yol açtığını gösteren birçok çalışmayı yayınladığını belirterek şu bilgileri verdi: "Egzoz gazları, orman yangınları, sigara dumanı, yol tozları, rüzgarla taşınan toprak ile taşınan küçük parçacıkların kalp krizi, ritim bozukluğu, kalp yetmezliğinin ilerlemesi ve felç gibi kalp damar hastalıklarını tetiklediği ortaya çıktı. Çok küçük parçacıklar kan dolaşımına karışarak damar duvarına yapışıyor, beyin ve diğer organlara dolaşım yoluyla ulaşabiliyor. Bu parçacıklar dokularda iltihabi süreci başlatan ‘serbest radikal’ler oluşturuyor. Bu da hücrelerimiz üzerinde zararlı etkiler oluşturarak ‘oksidatif stres’e yani hücresel zedelenmeye yol açıyor".