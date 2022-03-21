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Hava kirliliği vücutta hasar yaratıyor

21.03.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelişen dünya ile birlikte hayatı kolaylaştırmak adına birçok etken ortaya çıksa da bunlardan bazıları hava kirliliğinin artmasına neden oldular. Hava kirliliği astımlı hastaları etkileyen en önemli sorunlar arasında en üst sırada yer alıyor. Yoğun hava kirlilikleri vücutta hasarlara neden oluyor.

Hava kirliliği vücutta hasar yaratıyor

Hava kirliliği ülkelere, şehirlere göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı yerlerdeki hava kirlilikleri çok ciddi sorunlar yaratıyor. Gün geçtikçe hava kirliliği olan yerler artış gösteriyor. Özellikle astım hastaları hava kirliliğinden oldukça olumsuz etkileniyorlar. Hava kirliliğine neden etkenler arasında insan kaynaklı olan trafik, sanayi, ısıtma, enerji üretimi, hayvancılıktan kaynaklanan organik atıklar ile amonyak ve metan gibi gazlar bulunuyor.

HAVANIN KİRLİ OLMASI SOLUNUM YOLLARININ GEÇİRGENLİĞİNİ ARTTIRIYOR

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Hava kirliliğinin astım sıklığını ve astım nedenli acil başvurularını artırdığının altını çizen Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Soyer, “Havanın kirli oluşu solunum yollarının geçirgenliğini artırır ve hasarlanmasına neden olur. Hava kirliliğini azaltmak için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve trafiğin azaltılması en önemli adımlardan biri olacaktır” dedi.

AKCİĞERLERDE HASSASİYETE NEDEN OLUYOR

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Hava kirliliğinin astım sıklığını ve astım nedenli acil başvurularını arttırdığını belirten Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği (AİD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özge Soyer, “Günümüzde küresel enerjinin büyük kısmı fosil yakıtlardan elde ediliyor. Bu yakıtların yanması ile karbondioksit, metan gazı, siyah karbon, nitrojen oksitler ve sülfatlar açığa çıkıyor. Bu tarz hava kirleticileri solunum yollarının geçirgenliğini artırır ve hasarlanmasına neden olur. Sonuç olarak akciğerlerde hassasiyete, balgam oluşumuna ve astım atağına yol açar” dedi.

TRAFİĞE YAKIN BÖLGEDE OTURMAK ALERJİ RİSKİNİ ARTTIRIYOR

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Trafik kaynaklı hava kirliliğinin çocukluk çağı astımının önemli bir nedeni olduğunu vurgulayan Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Özge Soyer trafik kaynaklı hava kirliliğini şöyle açıklıyor:
“Azot dioksit trafik kaynaklı hava kirliliğinde en çok maruz kalınan maddedir ve yılda 4 milyona yakın (%64’ü şehirde yaşayan) çocuğun astım tanısı almasına neden olmaktadır. Trafik kaynaklı hava kirliliğine maruz kalan çocuklarda astımın yarattığı mikropsuz iltihaplanma daha fazladır. Maalesef doğum öncesi ve erken çocukluk döneminde trafik kaynaklı hava kirliliğine yoğun temasın, solunum yollarının alerjik hale gelmesine yol açan genetik değişikliklere neden olduğu çalışmalar ile gösterilmiştir. Trafiğe yakın bölgede oturmak alerjik rinit/ nezle gelişme riskini de artırır.”

HAVA KİRLİLİĞİNİN YOĞUN OLDUĞU GÜNLERDE AĞIR FİZİKSEL AKTİVİTELERDEN KAÇINILMALI

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Astım hastalarının mümkün olduğunca iç ve dış ortam hava kirliliğinden uzak durması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Özge Soyer, astım hastalarının çok soğuk havalarda veya hava kirliliğinin yoğun olduğu günlerde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmalarını, pencereleri kapalı tutmalarını ve gerekmediği sürece dışarıya çıkmamalarını önerdi. “Eğer kirli havalarda dışarıya çıkmaları gerekli ise maske takıp çıkmayı tercih etmeli, her zaman ilaçlarını düzenli kullanmalı ve nefes açıcılarını yanlarından ayırmamalıdırlar” diyen Prof.Dr. Soyer şöyle devam etti:
“Hava ve çevre kirliliğini azaltmak için en iyi yöntem mevcut politikaların değiştirilmesidir. Fosil yakıtların yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve sanayide kömür kullanımının durdurulması hem dünyamız hem de çocuklarımızın geleceği için atılması gereken en önemli adımlardan biri olacaktır.”


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