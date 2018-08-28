Hava kirliliği zekayı geriletiyor

PEKİN (AA) - Çinli bilim adamları, hava kirliliğinin beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerine etkisi üzerine yaptıkları araştırmada, kirli havanın zekayı gerilettiğini tespit etti.
"South China Morning Post” gazetesinin haberine göre, Çinli bilim adamları daha önce ciğerlere zarar verdiği ve insan ömrünün kısalmasına neden olduğu bilinen hava kirliliğinin, insan beynine etkisi üzerine yaptıkları bir araştırmada, hava kirliliğinin, beynin sözel ve sayısal kabiliyetlerini gerilettiğini ortaya çıkardı.
Bilim adamları, Çin genelinde hava kirliliğinin yoğun olduğu 86 kentten 25'li yaşlarda 32 bin kadın ve erkek üzerinde yaptıkları testlerde, deneklerin 24 standart matematik ve 34 kelime tanımaya dayalı soruya cevap vermesini istedi.
Deneklerin verdikleri cevapların doğruluk oranları ile yaşadıkları şehirlerdeki hava kirliliğinin 2010-2014 yılları arasındaki yoğunluğunu inceleyen bilim adamları, hava kirliliğinin yoğunluğu arttıkça testlerdeki doğru cevapların azaldığını tespit etti.
Test puanlarında deneklerin kelimeye dayalı sorularda matematik sorularından daha az doğru cevap verdiğine dikkat çekilerek hava kirliliği olan şehirlerde yaşayanların ilerleyen yaşlarda Alzheimer riskine yakalanma riski taşıdığı bildirildi.
Çalışma ABD’deki Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.
Hızlı kalkınma ve sanayileşmenin bedeli olarak Çin'deki metropollerin çoğu, dünyanın en kirli şehirleri arasında yer alıyor.
Fatih Portakal'dan TSK'ya çarpıcı soru
4 metrelik Erdoğan heykeli bir Almanya'yı karıştırdı!
FETÖ'cü Enes Kanter'in büyük korkusu! Röportajda açıkladı
Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün
3. Selim'in tahtını lojmana taşıtmıştı! Konya Müzeler Müdürü Yusuf Benli ile ilgili flaş gelişme
Telefonunuz bu listede yer alıyorsa dikkat! İşte Android 9 Pie güncellemesi alacak telefonlar
Türkiye'den ABD heyetinin Ankara temaslarına ilişkin açıklama
Akşam 9'dan sonra sakın yemek yemeyin! Kanser yapıyor
Kıskıvrak yakalandı! 11 yaşındaki erkek çocuğu yalnız bulunca...
AK Parti'den MHP'ye ittifak teklifi!
AK Parti ve MHP'den flaş 'idam' kararı! Anlaştılar
Manisa'da heyecanlandıran keşif
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike! Özel dosyalarını Google Drive'da saklayanlar dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum