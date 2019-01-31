Hava kirliliğine ’drone’lu çözüm

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta, hava kirliliği nedeniyle 437 okulda eğitime ara verildi. Hava kirliliğine çözüm arayan Bangkok yönetimi, drone ve küçük uçaklarla gökyüzünde su püskürtmeye başladı.

Hava kirliliği nedeniyle okulların tatil edildiği Tayland’da havadaki toz bulutlarını azaltmaya çalışan Bangkok yönetimi, drone ve küçük uçaklarla gökyüzünde su püskürtmeye başladı.

Bangkok Valisi Aswin Kwanmuang, 50 bölgede çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Bangkoklu yetkililer kenti etkisi altına alan hava kirliliğinin sağlığı olumsuz etkilediğini belirtti.

Tayland Eğitim Bakanlığı, tehlikeli boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle Bangkok ve çevresindeki 437 okulun pazartesiye kadar kapalı kalacağını açıkladı. Kirlilik Kontrol Dairesi ise yaptığı açıklamada, Bangkok ve çevresindeki tüm bölgelerde havadaki 2.5 mikrondan küçük tehlikeli parçacık miktarının arttığını ifade etti. Başbakan Prayuth Chan-ocha, kirliliği ölçmek için fabrikaların denetlenmesini emretti.

