"Hava kirliliğine temiz enerji çözüm olacak"

Türk Toraks Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Karadağ, hava kirliliğini azaltmak ve iklim değişikliğini durdurmak için temiz enerji kaynaklarının etkin kullanımını hedefleyen politikalar geliştirilmesi, yeni enerji sistemlerinin tümüyle yenilenebilir ve karbonsuz olması gerektiğini belirtti.

Karadağ, yaptığı yazılı açıklamada, çevresel sorunlar ve özellikle hava kirliliğinin başta solunum yolu olmak üzere birçok hastalığın gelişiminde etkili olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 91'inin her saniye kirli hava soluduğunu aktardı.

DSÖ raporuna göre, hava kirliliğinin her yıl dünyada 7 milyon kişinin erken ölümüne neden olduğuna işaret eden Karadağ, hava kirliliğinin erken ölümlerin yanı sıra kronik ve kişilerin yaşam kalitesini düşüren, uzun vadede ölümlere neden olan KOAH, astım ile akciğer ve mesane kanseri başta olmak üzere birçok hastalığa da yol açtığını ifade etti.

Karadağ, hava kirliliğine bağlı çocuklarda akciğerlerin gelişememesi, tüberküloz, kalp hastalıkları ve inme gibi sağlık sorunlarında da artış olduğuna dikkati çekti.