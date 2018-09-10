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Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ davasında ceza yağdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 12:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına ilişkin davada, 115 sanığa 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi

Hava Kuvvet Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ davasında ceza yağdı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik açılan davada karar açıklandı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 115 sanığa 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi.
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik açılan davada karar açıklandı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 115 sanığa 1 yıl 3 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası verildi.

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mahrem yapılanmasına yönelik FETÖ'nün mahrem imamları ile askeri personelin de arasında bulunduğu 156 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, bugünkü celsesinde nihai kararını açıkladı.

KARAR AÇIKLANDI

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 34 sanığa 8 yıl 9'ar ay, 40 sanığa 7 yıl 6'şar ay, 24 sanığa ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Soruşturma ve yargılama aşamasında FETÖ ile ilgili bilgi vermeleri nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan 17 sanık hakkında 1 yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Mahkeme söz konusu 17 sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Mahkeme, FETÖ soruşturması kapsamında başka mahkeme tarafından cezalandırılan 5 sanık hakkında ceza verilmesi yer olmadığına karar verirken, 1 sanığın da beraatine hükmetti. Aralarında firarilerin de bulunduğu 35 sanığın dosyası ise ayrıldı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hava kuvvetleri komutanlığı mahkeme dava ceza

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