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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 09:40 | Son Güncelleme

Ankara'daki FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 19'u halen aktif görevde olan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin 19’u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı.

Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
hava kuvvetleri komutanlığı FETÖ

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