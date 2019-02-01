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Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:13 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütle irtibatları belirlenen 14 asker hakkında gözaltı kararı verildi

Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığından 11'i pilot 14 asker hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Şüphelilerin 11'inin pilot olduğuna yer verilen açıklamada, soruşturma kapsamında haklarında daha önce "geçici görevden uzaklaştırma tedbiri" uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince devam ettiği bildirildi.

Şüphelilerden 9'unun gözaltına alındığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ gözaltı hava kuvvetleri komutanlığı

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