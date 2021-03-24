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Hava Kuvvetleri Komutanlığı, semaları güvende tutmak için her an görev başında

24.03.2021 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "Alarm" durumunda verilen reaksiyonu konu alan bir görüntü yayımlayarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, semalarımızı güvende tutmak için günün her anı görevinin başında" açıklamasını yaptı.Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "alarm" durumunda verilen reaksiyonu konu alan bir görüntü yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "Alarm" durumunda verilen reaksiyonu konu alan bir görüntü yayımlayarak, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, semalarımızı güvende tutmak için günün her anı görevinin başında" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığında "alarm" durumunda verilen reaksiyonu konu alan bir görüntü yayımladı. Görüntülerde, alarm durumunda Hava Kuvvetleri Komutanlığında personelin gösterdiği reaksiyon ve gerçekleştirilen operasyonlara ait sahneler yer aldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımız, semalarımızı güvende tutmak için günün her anı görevinin başında" notuyla paylaşılan görüntülerde, operasyon haberini alan personelin hızlı bir şekilde göreve hazırlanıp icra etmesi dikkat çekti.

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