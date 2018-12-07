HABER

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 87 astsubaya FETÖ'den gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.12.2018 10:08 | Son Güncelleme

ANKARA'da, TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin Hava Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 87 astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon başlatıldı.
Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, operasyonun sürdüğü bildirildi.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
1'inci sınıf eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı1'inci sınıf eski emniyet müdürü FETÖ'den tutuklandı
Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildiKilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Doktor kardeşi Yeşim Erbil açıkladı

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Asgari ücret toplantısı sonrası Bakan'dan açıklama

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ünlü jinekolog Fecri Sevilen için bir taciz iddiası daha!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

Ukrayna'da orduya 'uyarı yapmadan ateş açın' talimatı!

İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

İğrenç olay! Hamile keçiye tecavüz etti

İlginizi Çekebilir

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Ders sırasında sınıfta elektronik sigara içen öğrencinin görüntüsüne sosyal medyadan tepki yağıyor!

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

Kocasını gömdü eve geldi! Bulduğu notları okuyunca şaşkına döndü

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

İğrenç hareket! Yol ortasında pantolonunu çıkarıp...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

Kilolarcası varmış! Bulunduğu anda imha edildi

Canan Karatay'a kötü haber!

Canan Karatay'a kötü haber!

Ağaçta kaç yüz var? Görebildiniz mi?

Ağaçta kaç yüz var? Görebildiniz mi?

O şehir beyaza büründü

O şehir beyaza büründü

Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu

Annesinin yasak aşkını öğrenince dehşet saçtı! İfadesi kan dondurdu

İstanbul'da akılalmaz olay! İnternetten tanıştığı kadınla buluştu, hayatının şokunu yaşadı

İnternetten tanıştığı kadınla buluştu! Hayatının şokunu yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.