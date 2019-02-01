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Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 14 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 10:03 | Son Güncelleme

Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 3'ü albay, 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ/PDY ile irtibatları tespit edilen 3'ü albay, 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapan bazı askerlerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında, FETÖ ile irtibatları tespit edilen 3 albay, 2 yarbay, 4 yüzbaşı, 5 üsteğmen olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı karar verildi. Gözaltına alınan 11'i pilot, 14 şüpheli hakkında 'geçici görevden uzaklaştırma tedbiri' uygulandı. Gözaltı işlemlerinin polis tarafından yürütüldüğü kaydedildi.

ANKARA, (DHA)

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