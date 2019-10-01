HABER

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 20 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 09:22 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 9'u aktif görevde, 5'i ihraç, 6'sı görevden uzaklaştırılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda 9'u aktif görevde, 5'i ihraç, 6'sı görevden uzaklaştırılan 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütü faaliyetlerinin tespit deşifresine yönelik olarak yapılan soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 2 Yarbay, 2 Üsteğmen, 3 Teğmen ve 13 Astsubay hakkında gözaltı kararı verildi. 9'u aktif görevde, 5'i ihraç edilmiş, 6'sı görevden uzaklaştırılan şüphelilerin yakalanması için 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden bazıları gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

PARTNEROnu bir de makyajsız görünOnu bir de makyajsız görün
Silahla vurup dövdülerSilahla vurup dövdüler
Kan davası cinayeti sanıkları yeniden yargılanıyorKan davası cinayeti sanıkları yeniden yargılanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.