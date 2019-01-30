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Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:27 | Son Güncelleme

IHAAW093529-ASA/31-12-2018 - Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 31.12.2018 09:35:29 TSI NNNN

IHAAW093529-ASA/31-12-2018

- Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

31.12.2018 09:35:29 TSI
NNNN

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