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Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı eski pilot 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2018 09:31 | Son Güncelleme

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6'sı eski pilot 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.


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