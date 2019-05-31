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Hava Kuvvetleri Komutanlığının 108. kuruluş yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2019 11:37 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "100 yılı aşkın süredir şanlı bayrağımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, geçmişten bugüne edindiği tecrübeler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle güçlenen altyapısıyla, çağdaş dünya havacılığının saygın kurumlarından biri durumuna gelmiştir"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100 yılı aşkın süredir şanlı bayrağımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, geçmişten bugüne edindiği tecrübeler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle güçlenen altyapısıyla, çağdaş dünya havacılığının saygın kurumlarından biri durumuna gelmiştir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, 1 Haziran Hava Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e mesaj gönderdi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığının, vatana ve millete havadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerin önlenmesi amacıyla kurulduğunu anımsatan Erdoğan, dünyanın ilk havacılık teşkilatlarından biri olan Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"100 yılı aşkın süredir şanlı bayrağımızı semalarda onur ve gururla dalgalandıran Hava Kuvvetlerimiz, geçmişten bugüne edindiği tecrübeler, yerli ve milli savunma teknolojileriyle güçlenen alt yapısıyla, çağdaş dünya havacılığının saygın kurumlarından biri durumuna gelmiştir. Silahlı Kuvvetlerimizin önemli bir gücü olan Türk Hava Kuvvetleri, caydırıcı gücüyle bölge ve dünya barışının sağlanmasında da önemli bir denge unsuru olarak üstün vazife anlayışıyla görev yapmaktadır.

Göklerdeki hakimiyetini sürekli genişleten, her zaman ülkemizin itibarını yükselten kurumlarımız arasında yer alan Türk Hava Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle hava şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, görevlerini başarıyla sürdüren Hava Kuvvetleri mensuplarına selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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