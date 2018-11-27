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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 82 asker için gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 09:37 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 82 asker için gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin FETÖ'nün mahrem imamlarıyla örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edildi.

Bu kapsamda soruşturmayı derinleştiren başsavcılık, 1’i yüzbaşı, 1'i teğmen ve 80'i astsubay olmak üzere 82 şüphelinin ismine ulaştı. Tamamı aktif görevde olan şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asker FETÖ gözaltı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
memlekette bukadar fetocu varsa bunları kim destekledi,uzaylı M.Topaloğlu destekleyip yerleştirdiyse niye tutuklanmıyor.
Al sana boş boş boş bir is ankarada IYI partiden mansur yavaş desteklenmesse istanbulun adayinin kim olduguda onemli degil
hala tertemiz siyaset. inanılmaz bişey
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