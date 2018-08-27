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Hava Kuvvetleri'nden emekli pilotlara tarihi çağrı: Yılda 1 ay savaş eğitimine gelin

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 09:06 | Son Güncelleme

15 Temmuz darbe girişimi ve FETÖ kumpasları sonrasında ortaya çıkan pilot açığı için Hava Kuvvetleri harekete geçti. THY ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapmakta olan eski askerler 'harbe hazırlık eğitimi'ne çağrıldı.

Hava Kuvvetleri'nden emekli pilotlara tarihi çağrı: Yılda 1 ay savaş eğitimine gelin

Darbeci terör örgütü FETÖ'nün kumpasları sonucu, çok sayıda pilot ya emeklili oldu ya da zorunlu çalışma süresi dolunca Hava Kuvvetleri'nden ayrıldı. Bu durum orduda pilot açığına yol açtı. 15 Temmuz darbe girişimine katılan ya da FETÖ ile bağlantısı tespit edilen pilotlar da ordudan ihraç edilince, pilot açığı büyüdü. Şimdi bu açığı gidermek üzere harekete geçildi.

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre, öncelikle Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından THY ve özel havayolu şirketlerinde pilot olarak görev yapan eski askerlere ‘göreve dönün' çağrısı yapıldı. Ardından çalıştıkları şirketlerde hak kaybına uğramadan, Hava Kuvvetleri'nde de savaşa hazırlık eğitimi almaları istendi. Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Genel Başkanı emekli Pilot Hava Korgeneral Erdoğan Karakuş, pilot açığının kapatılması için başlangıçta uygulamanın yararlı olacağını söyledi.

BÖLGEDE TEHDİTLER ARTTI

Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından pilotlara gönderilen mektupta şöyle denildi: “Bölgemizde meydana gelen gelişmelerin yanı sıra, ülkemizin bölgesel ve küresel gücü arttıkça istikbal ve istiklalimize yönelik tehditlerin de bir o kadar arttığını görmekteyiz. (…) Bu maksatla yapılan çalışmalar, eski personelimizin tecrübelerine başvurmanın zaruri hale geldiğini göstermektedir. Ülkemizin ve milletimizin bekasının devamı için gönüllü olmanız durumunda ihtiyat pilot statüsüne alınarak, yapılan planlamaya göre öncelikle 34 iş günü sürecek harbe hazırlık tazeleme eğitimi verilecek.Daha sonraki aşamada harbe hazırlığın devamı amacıyla yılda iki ya da üç kez yaklaşık 10'ar işgünü olacak şekilde harbe hazırlık seviyesini belirlenen uçakla muhafaza etmeniz sağlanacak.” Halen sivil hava yolu şirketlerinde çalışanların da kişisel hakları korunacak. Bu kapsamda görevlendirildikleri gün ve yapacağı uçuş saati uyarınca ek ücret verilecek. Görevlendirme sırasında çalıştıkları şirket bünyesindeki hakları da korunacak.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi pilot savaş eğitimi THY havayolu şirketleri

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
asla bundan sonra askerlik yapacak kadar enayi degilim ben siz bedelli olarak satın askerligi vatanı sonra bölgemizde tehlike arttı asla işim yok askerlikle vicdani red hakkımı kullanırım
Bir oğlumuz vardı hava pilot olmak isteyen onudahi reva görmediniz sınavlarda ilk beşbine girmişti sözlüde elediniz yerine alınan torpilli ak partili şunu unutma yapılan lar fötö torpili ile aynı başkasının hakkını gasp ederek oraya gelmek haramların en büyüğü..
Oğlun ilk 5000 e girdi diye pilot olacak hali yok sözlüsü zayıf demekki
sahte darbeyle harb okullarını kapayın sonrada savaş dersine adam arayın bir yerde çürük elmalar varsa onlar ayıklanır tarla üretime kapatılmaz üniversite mezunları dersle bu işi yapamaz
bölgesel ve küresel gücü arttıkça mı?esada dalacaz bu sefer anlaşılan
Yani armageddon yakın
Askeri vesayete son verdiniz ya, şimdi adamları hangi yüzle geri çağırıyorsunuz?
ülkeyi fetöye parsel parsel peşkeş çekenlerin Allah belasını versin. Amin diyebiliyor musun diyemiyor musun
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