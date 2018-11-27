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Hava Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 82 muvazzaf askere gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TSK'daki 'kripto' FETÖ/PDY üyelerini tespit etmek için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, tamamı muvazzaf 82 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik, ardışık arama sistemiyle ve başkaları adına kayıtlı sahte hatlarla mahrem imamlarla haberleştikleri tespit edilen bir yüzbaşı, bir teğmen ve 80 astsubay olmak üzere 82 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin bir bölümünün yakalandığı, firari durumdaki şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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