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Hava Kuvvetleri'nde FETÖ soruşturması: 60 gözaltı kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 09:55 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli şüphelilerin, FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlendi. FETÖ terör örgütü ile irtibatları saptanan 4'ü albay, 2'si yarbay, 5'i binbaşı, 7'si yüzbaşı, 8'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 31'i astsubay olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği açıklandı.
Şüphelilerden bazılarının gözaltına alındığı ve soruşturma kapsamında idari işlem uygulandığı belirtildi. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam eden şüphelilerden 8'inin pilot olduğu bildirildi.

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