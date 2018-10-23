Hava Kuvvetlerinden gölde tatbikat

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- TÜRK Hava Kuvvetleri'nin 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda konuşlu olan arama-kurtarma ekipleri (SAR), Beyşehir Gölü'nde askeri uçaktan paraşütle atlayıp kurtarma tatbikatı yaptı.

3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'ndaki 135'inci Filoya bağlı arama kurtarma ekipleri Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen Beyşehir'de kurtarma tatbikatı düzenledi. İlk olarak kıyıdan botla giriş yapan kurtarma ekibi, senaryo gereği kurtarma yapılacak bölgeyi belirleyip sis fişeği attı. Askeri uçaktan önce paraşütle bota, sonra da kurtarma timindeki 5 asker paraşütle göle inerek, kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikatın yapıldığını fark eden çevredekilerde o anların fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmek istedi.

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