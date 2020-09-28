HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hava kuvvetlerine ait uçağı kullanan Güney Afrika Savunma Bakanı'na maaş kesme cezası

Hava kuvvetlerine ait uçağı kullanan Güney Afrika Savunma Bakanı'na maaş kesme cezası

DÜNYA HABERLERİ  | 28.09.2020 10:43 | Son Güncelleme

Güney Afrika Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula, hava kuvvetlerine ait uçakla ile Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye gitmesi nedeni ile 3 aylık maaşı kesildi.

Hava kuvvetlerine ait uçağı kullanan Güney Afrika Savunma Bakanı'na maaş kesme cezası

Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Savunma Bakanı Nosiviwe Mapisa-Nqakula’nın 9 Eylül'de hava kuvvetlerine ait bir uçakla Zimbabwe'nin başkenti Harare'ye gitmesi nedeni ile 3 aylık maaşını kesti.

Nqakula, partisinin siyasi işleri için devlet kaynaklarını kötüye kullanmakla suçlandı.

Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, Bakan Nqakula’nın resmi bir ziyaret için uçağı kullandığı iddia edilirken, Ramaphosa bunu bir "yargı hatası" olarak nitelendirdi.

Güney Afrika'nın iktidar partisi olan Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) yıllardır süre gelen yolsuzluk skandalları sonrası ANC'nin itibarını temizleme sözü veren Ramaphosa, ANC delegelerinin uçağı kullanarak "yönetim yararına" hareket etmediğini ifade etti. Devlet Başkanı, olayın ardından Nqakula'nın maaşını korona virüs ile mücadeleye yardımcı olmak için bir fona aktarmaya karar verdiğini açıkladı.

Muhalefet ise Ramaphosa'nın verdiği cezanın yeterli olmadığını öne sürerek, Nqakula'nın görevden alınması çağrısında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Yüzündeki morluk fark edilince... Yüzündeki morluk fark edilince...
Azerbaycan'ın karşı saldırısı ilk kez karadan görüntülendiAzerbaycan'ın karşı saldırısı ilk kez karadan görüntülendi
Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!Hatay mutfağının yıldızı: Kaytaz böreği tarifi!
En Çok Okunan Haberler
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Diğer Haberler
Azerbaycan ordusu sınır hattındaki harekat merkezinden ilk kare
Azerbaycan harekat merkezinden ilk kare!
Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
Azerbaycan'da kısmi seferberlik ilan edildi
'Beyin yiyen amip' 6 yaşındaki çocuğu öldürdü
'Beyin yiyen amip' 6 yaşındaki çocuğu öldürdü
Azerbaycan'ın karşı saldırısı ilk kez karadan görüntülendi
Azerbaycan'ın karşı saldırısı ilk kez karadan görüntülendi
NYT: Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş
'Trump 10 yıl hiç vergi ödememiş'
Ermeni güçlerine ait tank böyle havaya uçuruldu!
Ermeni güçlerine ait tank böyle havaya uçuruldu!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.