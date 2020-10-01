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Hava nasıl olacak? Hava durumu tahmini 2 Ekim 2020! İşte MGM hava durumu tahminleri ve yağış uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 20:22 | Son Güncelleme

Vatandaşlar arasında yarın hava nasıl olacak sorusunun yanıtı araştırılıyor. Yarın yepyeni bir güne başlayacak olan vatandaşlar, nasıl bir havayla karşılaşacaklarını merak ediyor. Bunun için de MGM tarafından yapılan hava durumu tahminleri araştırılıyor. İşte çok merak edilen il il hava durumu tahmini 2 Ekim 2020!

Hava nasıl olacak? Hava durumu tahmini 2 Ekim 2020! İşte MGM hava durumu tahminleri ve yağış uyarısı!

Vatandaşlar tarafından yarın hava kaç derece sorusunun yanıtı merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamalara ve değerlendirmelere göre hava durumu tahminlerinin yanı sıra bölgelere ve illere göre uyarılar da dikkat çekiyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinin yanı sıra diğer illerimiz için de Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün internet adresinde tahminler halinde yer alıyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MGM tarafından yapılan güncel değerlendirmeler doğrultusunda; ülkenin kuzey ve doğu kesimleriyle Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusuyla Niğde, Kayseri, Sinop, Siirt, Sivas, Erzincan ve Kastamonu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, diğer yerlerde de az bulutlu ve açık hava görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar; Rize geneli ve Artvin kıyı kesimleriyle Trabzon doğusunda kuvvetli olacak şekilde bekleniyor.

Yarın hava nasıl 2 Ekim 2020 tarihi için merak edilirken bir yandan da hava sıcaklığında bir değişiklik olup olmayacağı da merak ediliyor. MGM tarafından yapılan değerlendirmelere göre iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığının biraz azalması, diğer yerlerde ise ciddi bir değişiklik olmaması bekleniyor. Hava durumu tahmini ile beraber MGM tarafından yağış uyarısı da yapıldı. Rize il geneli, Artvin kıyı kesimleri ve Trabzon doğusunda yerel şekilde kuvvetli yağış beklendiği için olumsuzluklara karşılık tedbirli ve dikkatli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

YARIN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesinde bölge bölge hava durumu tahmini 2 Ekim 2020 verilerinin yanı sıra İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, Bursa hava durumu ve İzmir hava durumu şeklinde il il yarınki hava durumu tahmini de yer alıyor. Buna göre Marmara Bölgesi’nin az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ege Bölgesi’nin ise az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Akdeniz Bölgesi’nde de az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz ile iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ile gece saatlerinde Hatay kıyı kesimleri ve İskenderun Körfezi'nin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından yapılan hava durumu tahminleri 2 ekim 2020 verileri doğrultusunda İç Anadolu Bölgesi’nin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Niğde, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’in ise parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Bunun yanı sıra Orta ve Doğu Karadeniz’in de parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize il geneli ve Artvin’in kıyı kesimleri ile Trabzon’un doğusunda yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Son olarak Doğu Anadolu Bölgesi’nin ise parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Erzincan çevreleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi beklentiler arasında yer alıyor.

İL İL 2 EKİM HAVA DURUMU

BURSA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL 17°C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 26°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ 17°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

AFYONKARAHİSAR 11°C, 23°C
Az bulutlu

İZMİR 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 15°C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 12°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ADANA 20°C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 22°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il geneli ile gece saatlerinde kıyı kesimleri ve İskenderun Körfezinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA 11°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA 11°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 9°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatleri ile yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 13°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 15°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA 15°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 18°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 20°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 5°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 5°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 12°C, 26°C
Parçalı bulutlu

VAN 7°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 15°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 19°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 18°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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