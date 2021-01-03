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Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yağmurlu hava geliyor

03.01.2021 07:36 | Son Güncelleme:
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Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yağmurlu hava geliyor

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili gelen son tahminlere göre, yurdun batı kesimlerinde bugünden itibaren yağmurlu bir hava etkili olacak. Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli üzerinden yurda giriş yapacak olan yağışlı havanın hafta boyunca etkili olması bekleniyor. İşte 3 Ocak Meteoroloji'nin hava durumu tahminleri...

Hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor.

YURDUN BATISI YAĞIŞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.

HAVA DURUMU

İL İL 3 OCAK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 11°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 10°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte, doğusunun iç kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Az bulutlu ve açık

RİZE °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

SAMSUN °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, -2°C
Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 8°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 4°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 13°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

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