Hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: Yağmurlu hava geliyor

Hava durumu raporu yayımlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son verilere göre Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli başta olmak üzere yurdun batı kesimleri bugünden itibaren yağışlı havanın etkisine giriyor.

YURDUN BATISI YAĞIŞA TESLİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminlerine göre ülkenin batısı yağışlı sistemin etkisine giriyor.

Hava tahminlerine göre Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale başta olmak üzere ege bölgesi de dahil ülkenin batısı bugünden itibaren yağış etkili olacak.

SALI GÜNÜNE DİKKAT!

Batıdan gelen yağışın, Salı gününden itibaren yurdun yarısında etkili olması bekleniyor.

İL İL 3 OCAK HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı