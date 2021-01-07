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Hava olaylarına Türkçe isim dönemi: Ahmet

07.01.2021 09:43 | Son Güncelleme:
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Hava olaylarına Türkçe isim dönemi: Ahmet

Almanya'da meydana gelen ilginç satın alma girişimi neticesinde hava olaylarına Türkçe isimleri verilecek.

Almanya'da ayrımcılığa ve yabancı düşmanlığına karşı faaliyetleriyle bilinen "Yeni Almanya Medya Çalışanları" isimli sivil toplum örgütü, bir kampanya başlatarak 2021 yılı için 14 yüksek ve alçak hava basınç sisteminin isim haklarını yasal olarak satın aldı.

Üyeleri de çoğunlukla göçmen medya çalışanlarından oluşan sivil toplum örgütü; meteoroloji kurumuyla irtibata geçerek alçak ve yüksek basınç sistemlerine vereceği isimleri bildirdi.

Buna göre yılın ilk hava basıncının ismi, "Ahmet" olacak.

Yıl içerisinde gerçekleşmesi muhtemel diğer hava olaylarına verilecek isimlerden bazıları şunlar; Bartosz, Cemal, Dimitrios, Hakim, Flaviu, Yusuf, Goran ve Erhan.

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