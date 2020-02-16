Hava Saldırılarında Yemen'de Onlarca Ölü

Yemen’de Husiler Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonun hava saldırılarında onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenler arasında çocukların da olduğu kaydediliyor.

Birleşmiş Milletler ülkenin kuzeybatısında gerçekleşen hava saldırılarında yaşamlarını yitirenlerin sayısını 31 olarak açıkladı.

Saldırılar İran’ın Yemen’de desteklediği Husiler’in karadan havaya fırlatılan füzeyle Suudi Arabistan’a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü iddia etmesinin ardından geldi.

Koalisyon sözcüsü ise Tornado tipi savaş uçağının düştüğünü belirtmekle yetindi, nedenini ise açıklamadı. Sözcü arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Husiler ise uçağın düşürülme anı olarak niteledikleri bir görüntüyü kamuoyuyla paylaştı. Kayıtta uçağın enkaz görüntüleri de dikkat çekiyor.

Suudi liderliğindeki Koalisyon, Husiler’in 2014’te başkent Sana’yı ele geçirerek uluslararası alanda tanınan hükümeti devirmesinin ardından 2015 yılının Mart ayında Yemen’de Husiler’e yönelik hava saldırıları başlatmıştı.

Çatışmalar Suudi Arabistan ve bölgedeki Şii rakibi İran arasında vekil güçler arasında yürütülen bir savaşa dönüşmüş durumda.

