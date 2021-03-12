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Hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışlar gerçekleştirildi

12.03.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Milli Savunma Bakanlığı, 57’nci Topçu Tugay Komutanlığı ve 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından 20-35 milimetrelik Oerlikon hava savunma topları ve KMS-Zıpkın mürettebatının katılımıyla hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışların gerçekleştirildiğini bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı, "57’nci Topçu Tugay Komutanlığı ve 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından 20-35 mm’lik Oerlikon Hava Savunma Topları ve KMS-Zıpkın mürettebatının katılımıyla hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışlar icra edildi" notu ile atışlara dair fotoğraflar paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, 57’nci Topçu Tugay Komutanlığı ve 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından 20-35 milimetrelik Oerlikon hava savunma topları ve KMS-Zıpkın mürettebatının katılımıyla hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışların gerçekleştirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, "57’nci Topçu Tugay Komutanlığı ve 19’uncu Motorlu Piyade Tugay Komutanlığından 20-35 mm’lik Oerlikon Hava Savunma Topları ve KMS-Zıpkın mürettebatının katılımıyla hava savunma silahları ile kara hedeflerine atışlar icra edildi" notu ile atışlara dair fotoğraflar paylaştı.

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