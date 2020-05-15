Hava Şehitlerini Anma Günü mesajları: Anlamlı ve güzel mesajlarla şehitlerimizi anıyoruz!

Bugün özel bir anma günü. Bugün yani 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü’nde vatanı uğruna çarpışmış, canını ortaya koymuş pilotlarımızı, hava şehitlerimizi anıyoruz. Bu özel gün için güzel ve anlamlı Hava Şehitlerini Anma Günü mesajları derledik. Bu mesajlar ile bu özel günün anlam ve önemini paylaşabilir yakınlarınıza hatırlatabilirsiniz. HAVA ŞEHİTLERİNİ ANMA GÜNÜ MESAJLARI Şehit nedir? Şehit, kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimsedir… Hava şehitlerimizin ruhu sad olsun. Bizim dirimiz asker, ölümüz şehittir. Hava şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Ey şehit oğlu şehit isteme benden makber, sana aguşunu açmış duruyor peygamber… Hava Şehitlerini Anma Günü’nde vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet ile yad ediyorum. Vatan, millet ve bayrak uğruna şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi Hava Şehitlerini Anma Günü’nde rahmetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Vatanımızın birliği ve beraberliği için şehit olan bütün kahramanlarımızı Hava Şehitlerini Anma Günü’nde tekrar rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhları şad olsun.

Birliğimiz, beraberliğimiz ve bağımsızlığımız uğruna mücadele veren Aziz Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ay yıldızlı Al Bayrağımız için canını ortaya koyan, Hakk'a yürümüş tüm şehitlerimizi Hava Şehitlerini Anma Günü münasebeti ile rahmet ve dua ile anıyoruz. Vatanımızı kanları, canları pahasına koruyan, toprak bütünlüğümüzü, bağımsızlığımızı tehdit edenlere karşı canlarını kahramanca feda eden tüm aziz şehitlerimizi, saygı ve şükranla anıyor, yüce Allah'tan rahmet diliyorum. 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü münasebeti ile Vatan Bayrak Ezan uğruna Canlarını Feda eden bütün Kahraman Şehitlerimizi saygıyla Rahmetle Anıyorum. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda! Canı, cananı, bütün varımı alsın da Huda Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda Bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi 15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü münasebeti ile tekrardan rahmet ve minnet ile yad ediyoruz.