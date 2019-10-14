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Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 15:36 | Son Güncelleme

Turizmin gözbebeği Bodrum’da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Turizmin gözbebeği Bodrum’da hava sıcaklığı 30 dereceye çıkınca yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Ekim ayında Ağustos’u yaşayan turistler bol bol güneşlenip, denize girdiler.
Türkiye’nin büyük bölümünde kendisini hissettiren soğuk havaya rağmen, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Bodrum’da yerli ve yabancı turistler denize girerek serinledi. Hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 23 derece olan Bodrum’da bunaltıcı yaz sıcaklığı yeniden geldi. Yaz sezonunun bitmesine rağmen turistler ilçeyi terk etmedi. Bazı vatandaşlar sahil kenarlarındaki restoran ve kafelerde oturmayı tercih ederken bazıları ise denize girip güneşlenmeyi tercih etti. Kumbahçe, Gümbet, Bitez ve birçok sahil yabancı turist akınına uğradı. Denize giren turistler bol bol güneşlenerek sıcak havanın keyfini doyasıya çıkardı. Turistler, ekim ayında denize girmenin çok güzel olduğunu söylediler.

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti

Hava sıcaklığı 30 dereceye çıktı, insanlar sahillere akın etti
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