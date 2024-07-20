Hava sıcaklığı 33 derece! Tekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar denizde serinledi

Termometrelerin 33 derece, deniz suyu sıcaklığının 26 derece gösterdiği Tekirdağ’da vatandaşlar serinlemek için, Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Sahillere gelen vatandaşların kimileri plaj şemsiyelerinin altında otururken, kimileri ise güneşlendi. Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı. Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Sıcak havanın etkisinin birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. (İHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır