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  4. Hava sıcaklığı 33 derece! Tekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar denizde serinledi

Hava sıcaklığı 33 derece! Tekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar denizde serinledi

20.07.2024 17:56
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Son günlerde kavurucu sıcakların etkisinde olan ülkenin batısında bulunan Tekirdağ’da, sıcaktan bunalan vatandaşlar, serinlemek için deniz kenarında vakit geçirdi.

Hava sıcaklığı 33 derece! Tekirdağ'da sıcaktan bunalan vatandaşlar denizde serinledi

Termometrelerin 33 derece, deniz suyu sıcaklığının 26 derece gösterdiği Tekirdağ’da vatandaşlar serinlemek için, Kumbağ, Marmaraereğlisi ve Şarköy sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

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Sahillere gelen vatandaşların kimileri plaj şemsiyelerinin altında otururken, kimileri ise güneşlendi. Denizin tadını çıkaran vatandaşlardan bazıları da sahilde çocuklarıyla oynadı. Kent merkezinde sıcaktan etkilenenler ise ağaç gölgeleri ve çay bahçelerinde vakit geçirdi.

Sıcak havanın etkisinin birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor. (İHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
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