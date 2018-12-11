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Hava sıcaklığı düşüyor! Kuvvetli kar ve yağmur geliyor (Meteoroloji 11 Aralık 2018 Salı son hava durumu raporu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2018 07:32 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den art arda hava durumu uyarısı geldi. Bugün İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il yayımlanan hava durumu raporuna göre, Marmara'nın büyük bir bölümünde kuvvetli sağanak yağış etkisini gösterirken, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerine yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. İstanbul ve çevre illerinde ise kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı. Meteoroloji, 32 ilde hayatı durma noktasına getirecek 3 günlük kar yağışı için alarm verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne ve Kırklareli dışında ülke genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden itibaren Karadeniz'in iç kesimleri İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Zonguldak, Düzce, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

30'DAN FAZLA İLİ KAR VURACAK

İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu illerinin tamamınında yoğun kar yağışı için Meteoroloji alarma geçti. Ankara ile 31 ili vuracak kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilebilir. Türkiye'nin kıyı illerinde şiddetli yağmur ve fırtına etkili olurken İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi için yoğun kar yağışı uyarısı geldi. Yarın daha geniş bir bölgede başlayacak olan kar yağışı okulları tatil ettirecek kadar etkili olacak. Meteorolojinin geçtiği rapora göre kar yağışı 3 gün sürecek ve Cumaya kadar 30'dan fazla ilde hayatı durduracak.

Bugün sadece 6 ilde etkili olan kar yağışı asıl etkisini yarından itibaren gösterecek. Perşembe ve cuma günü de etkili bir şekilde devam edecek olan kar yağışı 3 gün boyunca şu illeri etkileyecek : Ankara, Eskişehir, Kütahya, Kastamonu, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya, Bolu, Karabük, Kütahya, Çorum, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars, Ardahan, Muş, Bitlis, Hakkari, Tunceli, Bingöl, Van, Siirt ve Şırnak.

METEOROLOJİ'DEN UYARI ÜSTÜNE UYARI!

Ülkenin batı kesimlerinde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Marmara ve Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Bartın, Düzce, Zonguldak, Kocaeli, Sakarya ve Yalova ile zamanla Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzlara (sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Doğu Anadolunun kuzey ve doğusun ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde bu akşam saatlerinden itibaren görülecek kar yağışlarının yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ulaşımda aksamalar, doğalgaz ve baca kaynaklı zehirlenmeler, ağaç devrilmesi vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

11 ARALIK 2018 SALI - METEOROLOJİ İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA
Çok bulutlu, Kırklareli ve Edirne hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bu gece saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ISTANBUL °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

KIRKLARELI °C, 7°C
Çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor.

SAKARYA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, bu gece saatlerinden itibaren İç Ege'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IZMIR °C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde kısa süreli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 5°C
Çok bulutlu , bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANISA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, K. Maraş ve Hatay kıyıları ile bu sabah saatlerinde Antaya'nın doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlarınbu kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ISPARTA °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey ve doğusu ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu sabah ilk saatlerde Çankırı'nın yüksekleri ile Eskişehir'in kuzey kesimleri ile gece saatlerinden itibaren bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

CANKIRI °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, bu sabah yüksekleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKISEHIR °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, bu sabah kuzey çevreleri ile gece saatlerinden itibaren il geneli karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu sabah saatlerinde Bolu ve Kastamonu çevreleri ile yarın sabah saatlerinde iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KARABÜK °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün il genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinden itibaren iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Yarın sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in kıyılarında kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, bu gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GİRESUN °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren kıyılarının kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 19°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yağışların; yarın sabah saatlerinden itibaren kıyılarının kuvvetli yağmur, yükseklerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bugün batı kesimlerinde, yarın kuzey ve doğusunda kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur, zamanla kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 11°C
Çok bulutlu, bugün kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 12°C
Çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

GAZIANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KİLİS °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Meteoroloji hava durumu istanbul Ankara izmir

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
bir tafda artik kar yagmayacak diye haber yap, diger taraftanda yogun kar yagisi diye haber yap. Hangisi doğru ?
beyaz felaket diye bir baslik atan gerizekaliya sesleniyorum kar yağmasa barajlari işiyerekmi dolduracaksin
ankaraya taş yağsın
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