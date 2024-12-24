Hava sıcaklığı eksi 4 dereceye kadar düşecek! İstanbul'un çevresinde kar yağışı bekleniyor

Hava tahmin sitelerine ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'un çevresinde kar yağışı etkili olacak. Cuma günü megakentin çevresi beyaza bürünecek.

BALKANLARDAN SOĞUK HAVA DALGASI GELİYOR

Balkanlardan girecek olan soğuk hava dalgası ve yarından itibaren etkili olması beklenen Ege'den girecek olan soğuk hava dalgası ile rüzgarın hızı 70 km hıza kadar çıkacak. İstanbul-Tekirdağ sınırına kadar etkili olması beklenen kar yağışı doğuda Bursa'nın yüksek kesimlerinde, İnegöl çevresinde etkili olacak.

EKSİ 4 DERECELERE KADAR DÜŞECEK

İstanbul'un çevresinde etkili olması beklenen kar yağışı ile beraber gece saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 4 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

MGM RAPORLARINDA DA ORTAYA ÇIKTI

MGM tahmin raporunda da cuma günü için İstanbul'un etrafında kar yağışının etkili olacağı öngörüldü.



Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır