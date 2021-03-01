HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı!

Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı!

01.03.2021 11:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Hava sıcaklığı eksi 50’ye düştü, herkes kaçtı!

Rusya’ya bağlı Vorkuta'nın oblast bölgelerinden gelen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Hava sıcaklıklarının eksi 50 dereceye kadar düştüğü bölge adeta hayalet şehre döndü.

603c9dcd4e3fe0188cc08a61

Rusya Federasyonu’na bağlı Komi Cumhuriyeti’nin SSCB döneminde madencilik alanında önemli kentlerinden biri olan Vorkuta'nın oblast bölgeleri, SSCB’nin dağılmasından sonra madencilik alanında sıkıntılı günler yaşamaya başladı.

603c9e3c4e3fe0188cc08a94

Bölgede yaşanan aşırı soğuklar, eksi 50 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı ve işsizlik göçü tetikledi. Bölgede her geçen yıl yaşanan göç, 2013’den sonra bazı yerleşim yerlerini adeta hayalet şehre dönüştürdü.

603c9e274e3fe0188cc08a78

Vorkuta kent merkezine 19 kilometre uzaklıkta Sementnozavodsky bölgesinde de terk edilen apartmanların dairelerinin içi ve dış yüzeyi, katları, merdivenleri ve posta kutularına kadar her noktası buzla kaplandı.

603c9e374e3fe0188cc08a90

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Bir kent laboratuvara dönüştürüldü!Bir kent laboratuvara dönüştürüldü!
Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kamil Koç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Rusya

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji'den uyarı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Hakan Taşıyan'ın son durumunu anlattı: Büyük mücadele veriliyor

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Duş alırken paylaştı! Tepki çekti

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Kritik gün geldi! 81 ili ilgilendiren kararlarlar belli oluyor

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Eski eşi önünü kesti, sonrası vahşet! Kanlar içinde yere yığıldı

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

Kısıtlamada valinin denetimine takıldı, 'Ağzınıza layık tava yaptırdım' dedi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Prof. Dr. Uğur Şahin normalleşme için tarih verdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

Ege'nin 'Maldivleri' satışa çıkarıldı! 24 saat geçmeden talip çıktı

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

450 metre uzaklıktaki hedefi tek atışta vurdu

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Popüler tatil beldesi 500 gün kapalı kalacak

Diğer Haberler

İsviçre Türkiye’yi riskli ülkeler listesine almadı

İsviçre Türkiye’yi riskli ülkeler listesine almadı

Netanyahu: Patlamanın arkasında İran var!

'O işin arkasında İran var!'

Son Dakika: Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

Ermenistan'da göstericiler hükümet binasını bastı

ABD'nin dış politika planı gün yüzüne çıktı: Dünya karışacak!

ABD'nin dış politika planı gün yüzüne çıktı: Dünya karışacak!

Kız öğrenciler kaçırılmaya devam ediyor, okullar kapatılıyor!

Kız öğrenciler kaçırılmaya devam ediyor, okullar kapatılıyor!

Ermenistan yenilgiye doymuyor: Asker yığıyorlar

Ermenistan yenilgiye doymuyor: Asker yığıyorlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.