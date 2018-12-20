Hava sıcaklıkları artıyor

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Zonguldak,

Bartın, Kastamonu, Sinop, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir,

Niğde, Aksaray, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Siirt çevrelerinin

yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur,

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Hakkari ve Van

çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması

bekleniyor. Yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerinde

Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis

ve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve

don bekleniyor.

