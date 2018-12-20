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Hava sıcaklıkları artıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 19:25 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı bildirildi

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının yarın 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklıklarının 2-4 derece artacağı öngörülüyor.

Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Zonguldak,
Bartın, Kastamonu, Sinop, Hatay, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir,
Niğde, Aksaray, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Siirt çevrelerinin
yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur,
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas, Ardahan, Hakkari ve Van
çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması
bekleniyor. Yağışların, bu gece ve yarın sabah saatlerinde
Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı ilçelerinde kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olacağı öngörülüyor.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer sis
ve pus, Trakya ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve
don bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Meteoroloji Genel Müdürlüğü

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